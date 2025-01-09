¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/09¡Û¸µKing ¡õ Prince¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤ò¼õ¤±¡¢¸½¾õ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆLA¤Ç»³²Ð»ö¡Ä¸½ÃÏ¤ÇÈòÆñÃæ¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¡¦¸½¾õÊó¹ð¢¡´ä¶¶¸¼¼ù¡¢»³²Ð»ö¼õ¤±¸½¾õÊó¹ð¸½ºß¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ëºß½»¤·¤Æ¤¤¤ë´ä¶¶¤Ï¡ÖºòÆü¤«¤éÈá¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¡£¡£¤º¤Ã¤È¶»¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸½ÃÏ»þ´Ö7Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖËÍ¤Î²È¤â¥¬¥¹¤äÅÅµ¤