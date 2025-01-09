¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤æ¤Ã¤Æ¤£¡Ê47¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤æ¤Ã¤Æ¤£¡Ê47¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö1·î7Æü¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¤¬¤³¤ÎÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£¡ÖÂçÊÑ¤Ê»ö¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬É×ÉØ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿²¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µã¤¤¤Æ¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Á¡ª¡ª¡×¤Èµ­¤·¤¿