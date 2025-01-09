¼¯»ùÅç»Ô¤Ç9Æü¸áÁ°¡¢»Ô±Ä¥Ð¥¹¤ÈÆî¹ñ¸òÄÌ¤Î¥Ð¥¹¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅçÀ¾·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È9Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤¹¤®¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û±ØÅì¸ý¤Î¥Ð¥¹¾è¤ê¾ì¤Ç¡¢¾è¤ê¾ì¤«¤éÈ¯¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿»Ô±Ä¥Ð¥¹¤¬¡¢¸åÊý¤«¤é¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤­¤¿Æî¹ñ¸òÄÌ¤Î¥Ð¥¹¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »Ô±Ä¥Ð¥¹¤Ë¤Ï¾èµÒ9¿Í¤È±¿Å¾¼ê¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢60Âå½÷À­¤Î¾èµÒ£±¿Í¤¬º¸¤Ò¤¶¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æî¹ñ¸òÄÌ¤Î¥Ð¥¹¤Ï²óÁ÷Ãæ¤Ç¡¢±¿Å¾¼ê¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ