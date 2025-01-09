¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/09¡Û¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤Ã¤Æ¤£¡Ê47¡Ë¤¬1·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤æ¤Ã¤Æ¤£¡¢Âè1»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¤æ¤Ã¤Æ¤£¡¢Âè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð1·î7Æü¤Î°ìÎ³ËüÇÜÆü¤Ë¥ï¥«¥Á»Ò¥Á¥ã¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤ä¤Ã¤È¿·Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë?Êì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡£²Ç¤Ã¤Æ¤£¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¤æ¤Ã¤Æ¤£Æ¯¤­ÅÝ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥É¥·¥É¥·¤ª»Å»ö²¼¤µ¡¼¤¤!!!!!! pic.twitter.com/n2nUEkBDcY&mdash