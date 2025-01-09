¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î´¨ÇÈ¤¬ÆüËÜÎóÅç¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢10Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤äÌÔ¿áÀã¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦º´Æ£¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£¡Êº´Æ£·½°ìµ¤¾ÝÍ½Êó»ÎÊó¹ð¡Ë¶¯Îõ¤Ê´¨ÇÈ¤Ïº£¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤­¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÅß¤ÎÍò¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î»þ´Ö¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢»³¸ý¡¢Ê¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¤ËË½É÷Àã·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤éËÌÎ¦¤Î³ÆÃÏ¤Çº£¥·¡¼¥º¥óºÇÂç¤ÎÀÑÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«