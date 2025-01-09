Êª²Á¹â¤ÇÂ¿¤¯¤Î°û¿©Å¹¤¬¶ìÀï¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡ÖÌý¤½¤Ð¡×¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤È¥¿¥¤¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥é¡¼¥á¥óÅ¹ÅÝ»º2024Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿72·ïÇØ·Ê¤Ë¡Ö1000±ß¤ÎÊÉ¡×¢£¡ÖµëÌý¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¼ã¼ÔÀ¤Âå¤Ë¥Ö¡¼¥àÊª²Á¹â¤Ç·Ð±Ä¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡£Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï72·ï¤Ë¾å¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö1000±ß¤ÎÊÉ¡×¡£°ìÇÕ¤Î²Á³Ê¤¬100