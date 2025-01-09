Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ç¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤â10Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÏ©ÌÌ¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß10Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ìÂçÊ¬ ¶å½£ËÌÉô¤Ï9ÆüÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¶õ1500¥áー¥È¥ë¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹12ÅÙ°Ê²¼¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸©Æâ¤ÏËÌÉô¤ÈÀ¾Éô¤òÃæ¿´¤ËÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê10Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê