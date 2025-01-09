¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬¥á¥­¥·¥³ÏÑ¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤Ë¤¹¤Ù¤­¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥­¥·¥³¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬ËÌÊÆÂçÎ¦¤Ï¡Ö¥á¥­¥·¥«¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ù¤­¤À¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï7Æü¡¢¥á¥­¥·¥³¤¬ÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÎ®Æþ¤Ê¤É¤ÇÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥á¥­¥·¥³ÏÑ¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤Ù¤­¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥­¥·¥³¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¡Ö¹ñÏ¢¤Ï¥á¥­¥·¥³ÏÑ¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ò¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£