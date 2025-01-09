¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢9Æü¡¢ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ïº£Ç¯ºÇ½é¤ÎÀø¿å·±Îý¤ò¹Ô¤¤¡¢Àø¿å»Î¤¬²á¹ó¤Ê·±Îý¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Çº£Ç¯½é¤ÎÀø¿å·±Îý7¿Í¤ÎÀø¿å»Î¤¬²á¹ó¤Ê·±Îý¤ËÄ©¤à ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ç¤ÏÁøÆñ¼Ô¤Îµß½õ¤äÁÜº÷¤Ê¤É¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë7¿Í¤ÎÀø¿å»Î¤¬Æü¡¹·±Îý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ 9Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿º£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î·±Îý¤Ï¡¢2014Ç¯10·î¤Ë¸¦½¤¤ò½ª¤¨¤¿¿·¿Í¤Î»³¸ý²íÌéÀø¿å»Î¤Ë¤è¤ëÈô¤Ó¹þ¤ß¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ15¥­