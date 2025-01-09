Á´ÊÆºÇ¹âÊö¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È±é·à¤Î¾Þ¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥È¥Ë¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSIX¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ½é¾åÎ¦¡ªÅìµþ¸ø±é¤¬8Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹È¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSIX¡×¡£Ë½·¯¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë16À¤µª¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¹ñ²¦¡¦¥Ø¥ó¥ê¡¼8À¤¡£¤½¤Î¡È6¿Í¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É¤¬¸½Âå¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈá·à¤ò²Î¤¤¤¢¤²¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÎò»Ë¤ÎÃæ¿´¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À­¤¿¤Á¤¬¡¢À¤µª¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤