Ãæ¹ñ¡¦¹¾ÁÉ¾Ê¤ÎÁÉ½£»Ô¤Ç2024Ç¯6·î¤Ëµ¯¤­¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿Æ»Ò¤é¤¬¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£2024Ç¯6·î¡¢ÁÉ½£»Ô¤ÇÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤¬¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤Ë½±¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿Æ»Ò¤¬Éé½ý¡¢¿Æ»Ò¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤Î½÷À­¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ÎÃË¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤Ï¡Ö¶öÈ¯Åª¤Ê»ö·ï¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÆ°µ¡¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£9Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ï