1·î8Æü¡¢ÃæµïÀµ¹­¤¬½÷À­¤È¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¡¢9000Ëü±ß¤Î²ò·è¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãæµï¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÊüÁ÷¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤È¤Î¥À¥Ö¥ëMC¤Ç¡¢¡Ø¤Þ¤Ä¤â¤Èto¤Ê¤«¤¤¡Ù¤È¤·¤Æ2023Ç¯4·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬À­²Ã³²µ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¸å¤Ï¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù