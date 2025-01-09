¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¼þÊÕ¤ÇÂ³¤¯Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5¿Í¤¬»àË´¡¢1500Åï¶á¤¯¤Î·úÊª¤¬¾Æ¤±¤ë¤Ê¤ÉÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤«¤éËÌÅì¤Ë¼Ö¤Ç25Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¿¤ê°ìÂÓ¤Î½»Âð¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾Æ¤±Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤â²Ð¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ç¤²½­¤¤¤Ë¤ª¤¤¡¢±ì¤¬Î©¤Á¤³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Ãå¤¤¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é5»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Ç¡¢²Ð¤¬Ç³¤¨