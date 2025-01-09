9Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Á°Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î²¼Íî¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ä«¤«¤éÇä¤ê¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï300±ß°Ê¾åÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡¢¸áÁ°¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢8Æü¤ËÈæ¤Ù¡¢302±ß13Á¬°Â¤¤¡¢3Ëü9678±ß93Á¬¡¢TOPIX(Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô)¤Ï2748.70¤Ç¤·¤¿¡£