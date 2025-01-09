¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¹­¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸å¤ÏÆÃ¤ËÅìËÌ¤ÎÆîÉô¤äËÌÎ¦¤Ç¥É¥«Àã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤âÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ»³±¢¤äÅìËÌ¤ÎËÌÉô¤Ç¤â°ìµ¤¤ËÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÀã¤Î¹ß¤êÊý¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÅÚÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤ÏÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌ¤ÎÆîÉô¤äÅìÆüËÜ¤Î»³±è¤¤¡¢»³ÍÛÃæ¿´¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÍ¥¤Ë1¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀã¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÀÊ¿