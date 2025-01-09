ÀéÍÕ»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9Æü¸áÁ°¡¢Æ±»ÔÃæ±û¶è¤ÎJRÀéÍÕ±Ø¶á¤¯¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡Ö2³¬¤ÎÅ·°æ¤¬È´¤±¡¢1³¬¤ËÍî²¼¤·¤¿¡£2¿Í¤¬Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£70ÂåÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤â¤¦1¿Í¤Îµß½õ³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£