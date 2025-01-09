£¹Æü¸áÁ°£¹»þ£²£µÊ¬º¢¡¢Åìµþ¡¦±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î£Â³êÁöÏ©¤Ç¡¢¾®¾¾È¯¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õ£±£¸£²ÊØ¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°£·£³£·¡½£¸£°£°·¿¡Ë¤¬ÃåÎ¦¤·¤¿ºÝ¡¢º¸Â¦¼çµÓ¤Î¥¿¥¤¥ä¤Î°ì¤Ä¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤¿¡£¾èµÒ¾è°÷£¶£µ¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÅìµþ¶õ¹Á»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢³êÁöÏ©¤¬Ìó£²£µÊ¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÊÄº¿¤µ¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£µÊØ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¡£