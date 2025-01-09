Luciana MagalhaesRicardo Brito¡Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í£¸Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ü¥ë¥½¥Ê¥íÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï£¸Æü¡¢º£·î£²£°Æü¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¼°¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ë»ö·ïÁÜºº¤ÇºòÇ¯²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÊÖµÑ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Ü¥ë¥½¥Ê¥í»á¤Ï¸¢ÎÏÍðÍÑ¤Ê¤É¤Îºá¤Ç£²£°£³£°Ç¯¤Þ¤Ç¸ø¿¦¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ë»ö·ï¤ÇÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»á¤ÏÉÔÀµ¹Ô°Ù¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢