º£µ¨ºÇ¶¯¤Î´¨ÇÈ¤¬½±Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤â¡¢ÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÄÌ¾ã³²¤Ê¤É¤Ë¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µ­Ï¿Åª¤ÊÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÄ¿¹¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÑÀã¤¬1¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀã¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÀã¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤«¤éËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶¯¤¤Àã¤¬¹ß¤êÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿À¾ÆüËÜ¤Ç¤âÀã