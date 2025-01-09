¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¤Î¿·CM¤Ç¡¢ÎëÌÚÍü±û¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤¬¼«¤éºî»ìºî¶Ê¤·¤¿CM¥½¥ó¥°¤ò¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤­¸ì¤ê¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÈÅÄÍÓ¤µ¤ó¡ÖÍü±ûÀèÀ¸¡ª¥®¥¿¡¼¤Ê¤ó¤«»ý¤Á¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡×ÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ö¥®¥¿¡¼ÃÆ¤±¤ë¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¡Ê¶Ê¤ò¡Ëºî¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×µÈÅÄ¤µ¤ó¡Ö¾¡¼ê¤Ë¡×ÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ö¾¡¼ê¤Ë¡×µÈÅÄ¤µ¤ó¡Ö²Î¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤«¥®¥¿¡¼ÃÆ¤¤¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤äCM¤Ç³èÌö¤¹¤ë»ÒÌò¤ÎÂ¼ÅÄ¤ß¤æ¤Á¤ã¤ó¡Ê6¡Ë¤Ï¡¢4·î¤«¤é