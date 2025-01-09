Michelle Nichols[¹ñÏ¢ £¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¹ñ¤Ï£¸Æü¡¢ËÌÄ«Á¯·³Ê¼»Î¤¬¥í¥·¥¢¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¸òÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¡Ö¼þÊÕ¹ñ¤ËÀïÁè¤ò»Å³Ý¤±¤ëÇ½ÎÏ¡×¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ë£¶Æü¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤ò½ä¤ê³«¤«¤ì¤¿¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Î²ñ¹ç¤ÇÊÆ¹ñ¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢£±Ëü£²£°£°£°¿Í°Ê¾å¤ÎËÌÄ«Á¯Ê¼¤¬¥í¥·¥¢¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢Àè·î¤«¤éÀ¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤È¸òÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ï¥í¥·¥¢·³¤ÎÁõÈ÷¤äµ»½Ñ¡¢·Ð¸³¤òÄó