°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¤Ç1·î8Æü¡¢¸©¤Î¿¦°÷¤ò¾è¤»¤¿Âç·¿¥Ð¥¹¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·4¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢±¿Å¾¼ê¤¬¡Ö¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8Æü¡¢È¾ÅÄ»Ô´ä³êÀ¾Ä®¤Ç¤Ï¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸©¿¦°÷¤ò¾è¤»¤¿Âç·¿¥Ð¥¹¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ÃËÀ­¿¦°÷3¿Í¤È50ºÐ¤ÎÃËÀ­±¿Å¾¼ê¤¬·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ð¥¹¤ÏÅÅÃì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¾×ÆÍ¤·¡¢¾×ÆÍ¸å¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ10¥áー¥È