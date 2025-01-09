£Î£Ù¸¶Ìý»þ´Ö³°¼è°úÂ³Íî Åìµþ»þ´Ö11:20¸½ºß £Î£Ù¸¶ÌýÀèÊª2 25·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á72.97¡Ê-0.35-0.48%¡Ë NY»Ô¾ì¤ÇÀÐÌýºß¸Ë¸º¾¯·¹¸þ¤Î°ìÉþ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ÆÇä¤ê¤¬½Ð¤¿NY¸¶Ìý¤Ï»þ´Ö³°¤Ç¤âÂ³Íî