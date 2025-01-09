ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª»þ´Ö³°¼è°ú¾®Éý°Â·÷ Åìµþ»þ´Ö11:26¸½ºß ¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªMAR 25·î¸Â42808.00¡Ê-70.00-0.16%¡Ë £Ó¡õ£Ð500ÀèÊªMAR 25·î¸Â5947.50¡Ê-11.75-0.20%¡Ë £Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªMAR 25·î¸Â21326.75¡Ê-34.00-0.16%¡Ë ºòÆü¤Ï°ìºòÆü½ªÃÍ¤ò¶´¤ó¤Ç¿ä°Ü¤ÈÊý¸þÀ­¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¡£»þ´Ö³°¤Ï½ªÃÍ¤«¤é¤ä¤ä²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á°Æü¥ì¥ó¥¸¤ÎÃæ´ÖÉÕ¶á¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤­¡£