ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¥É¥ë±ß1½µ´Ö10%Âæ¸åÈ¾ USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.7710.109.7811.49 1MO10.668.7510.469.62 3MO10.468.3110.539.17 6MO10.338.0110.499.05 9MO10.327.9710.519.03 1YR10.247.9210.488.99 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK11.5711.958.90 1MO11.7410.507.73 3MO11.72