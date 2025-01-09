¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤Î77.1%¤Ç¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ë¥Õ¥¡¥¯¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ø¹»¤Ç¥Õ¥¡¥¯¥¹¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ä²¡°õ¤Î¸¶Â§ÇÑ»ß¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£23Ç¯ÅÙÄ´ºº¤Î95.9%¤«¤é¤Ï²þÁ±¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä´ºº¤Ï¡¢¹»Ì³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ä¿Ê¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤â¤Î¡£ºòÇ¯½©¤ËÁ´¹ñ¤Î2Ëü6014¹»¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£¥Õ¥¡¥¯¥¹¤Î¤ä¤ê¤È¤êÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ£¿ô²óÅú¤ÇÊ¹¤­¡¢ºÇÂ¿