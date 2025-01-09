¡Ø¸¤¤ÈÇ­¤É¤Ã¤Á¤â»ô¤Ã¤Æ¤ë¤ÈËèÆü¤¿¤Î¤·¤¤¡Ù¡Ê¾¾ËÜ¤Ò¤ÇµÈ/¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÂè9²ó¡ÚÁ´12²ó¡ÛÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¸¤¤¯¤ó¤È¡¢Ëâ²¦¤Î¤è¤¦¤Ë¶§°­¤Ê¤¬¤é°¦¤é¤·¤¤Ç­¤µ¤Þ¡£¤É¤Ã¤Á¤â»ô¤¨¤Ð100ÇÜ³Ú¤·¤¤¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¥Û¥í¥ê¤¢¤ê¤Î XÈ¯¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¸¤ÇÉ¤âÇ­ÇÉ¤â¥Ï¥Þ¤ë¡ª ¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¤ÏÂÔË¾¤ÎÂè8´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¸¤¤ÈÇ­¤É¤Ã¤Á¤â»ô¤Ã¤Æ¤ë¤ÈËèÆü¤¿¤Î¤·¤¤¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ø¸¤¤ÈÇ­¤É¤Ã¤Á¤â»ô¤Ã¤Æ¤ë¤ÈËèÆü¤¿¤Î¤·¤¤¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à