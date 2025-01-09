6Ç¯Á°¡¢Éã¡¦À¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯63¡Ë¤Î¹ðÊÌ¼°¤Ç°ÌÇ×¤òÊú¤¨ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢ºòÇ¯12·î23Æü¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê69¡Ë¤ÈÌÚÍü·ûÉð¡Ê62¡Ë¤òÃæ¿´¤ËËÙÆâ¹§Íº¡Ê75¡Ë¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê28¡Ë¡¢¥Ò¥í¥ß¡Ê59¡Ë¤Ê¤ÉÂçÊª¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ²Î¤¤¤Þ¤¯¤ë¡ÖÌð¿á¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼LIVE¡×¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥Ò¥Ç¥­¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÌÚËÜ¿µÇ·²ð¡Ê21¡Ë¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿À²¤ìÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÀ¾¾ë½¨¼ù¤Î¡ÖÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¡×