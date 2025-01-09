¥Í¥¯¥¹¥³À¾ÆüËÜ¡ÊÀ¾ÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©²ñ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¿¼Ìë³ä°ú¤Î¸«Ä¾¤·¤òÆ±Ç¯7·î¤´¤í¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥àÀ°È÷¤Ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿·¤¿¤Ê¿¼Ìë³ä°ú ¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©¥Í¥¯¥¹¥³¤Ë¤è¤ë¡Ö»þ´ÖÂÓ¡×¤È¡ÖÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¡×¤Î¿Þ²ò ÂÐ¾Ý»þ´ÖÂÓ¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤¬3³ä°ú¤­¤È¤Ê¤ë¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡Ú¿¼Ìë³ä°ú¤È¤Ï¡Û 2024Ç¯12·î25Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢