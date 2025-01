【Pokemon GO Tour:イッシュ地方 - グローバル】 開催期間:3月1、2日 10時~18時 Nianticとポケモンは、Android/iOS用位置情報ゲーム「ポケモンGO」において、「ブラックキュレム」と「ホワイトキュレム」が登場するイベント「Pokemon GO Tour:イッシュ地方 - グローバル」を3月1日と3月2日に開催する。時間は両日10時から18時まで。 「Pokemon GO