²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬»Å»ö¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤·¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¹þ¤à¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¿´¤Î°Ç¤¬¤Õ¤ÈÉ½¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¹¹°á¼¼¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡¢¿¦¾ì¤Î½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ç»×¤ï¤º¿¼¤¤°Ç¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¶ÉÍÍ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¿·¿Í½÷»Ò¼Ò°÷¤Î°­¸ýÂç²ñ¡Ö¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¤ª¶ÉÍÍ¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢ÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢