ÀéÍÕ¸©³ûÀî»Ô¤Î½»Âð¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢½»¿Í¤Î¹âÎð½÷À­¤Î¼êÂ­¤ò¤Ò¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÇû¤ë¶¯Åð»ö·ï¤¬µ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤ÏÆ¨¤²¤è¤¦¤È2³¬¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9Æü¸áÁ°1»þ50Ê¬¤´¤í¡¢³ûÀî»Ô³êÃ«¤Ç¡Ö½÷À­¤¬2³¬¤«¤éÍî¤Á¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¡£Ã¯¤«¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à½»Ì±¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ì¸Í·ú¤Æ¤Ë½»¤à87ºÐ¤Î½÷À­¤¬2³¬¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤Ë¡Ö¶â¤Ï¤É¤³¤À¡©¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤µ¤ì¡¢¼êÂ­¤ò