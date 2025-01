2025年1月7日にアメリカ政府が、アメリカ国立標準技術研究所(NIST)のサイバーセキュリティ基準を満たしたIoT機器向けの認証ラベル「U.S. Cyber Trust Mark」を発表しました。U.S. Cyber Trust Markは2025年後半以降、アメリカで販売されるスマートデバイスに表示される予定です。White House Launches "U.S. Cyber Trust Mark", Providing American Consumers an Easy Label to See if Connected Devices are Cybersecure | The Wh