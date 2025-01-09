Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï9Æü¡¢DF´Øº¬Âçµ±(22)¤Î¥Á¡¼¥àÎ¥Ã¦¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£187cm¤Î¥µ¥¤¥º¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿½àÈ÷¤ÇÎ¥Ã¦¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼êÂ³¤­¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°·ÀÌó¤òÍ½Äê¡£·ÀÌóÄù·ë¸å¤Ë²þ¤á¤ÆÃÎ¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÀÅ²¬³Ø±à¹â¹»¡¢Âó¿£Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ËÁ°ÅÝ¤·¤ÇÇð¤ËÀµ¼°ÆþÃÄ¤·¡¢¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤éÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£º£µ¨¤«