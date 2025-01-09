Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï£±·î£¹Æü¡¢DF´Øº¬Âçµ±¤¬³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤Ë¥Á¡¼¥à¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀÅ²¬³Ø±à¹â½Ð¿È¤Î´Øº¬¤Ï¡¢Âó¿£Âç¤Ëºß³ØÃæ¤Î2024Ç¯¤ËÇð¤Ç¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£±¦SB¤ÇJ£±¤Ç31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢¾®Ìî¿­Æó¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤éµ±¤¤¤¿22ºÐ¤ÎDF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çð¤Ï¡Öº£¸å