Ê¡²¬¸©·Ù¾®ÁÒÆî½ð¤Ï9Æü¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¤Î¸Ä¿ÍÂð¤Ë8Æü¸á¸å7»þ10Ê¬¤´¤í¡¢¶å½£ÅÅÎÏ¤Î¼Ò°÷¤òÌ¾¾è¤ëÃË2¿Í¤¬¡ÖÉÕ¶á¤ÇÇÛÀþ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤ÆË¬Ìä¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ´­µ¯¤·¤¿¡£