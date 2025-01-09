¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬9ÆüÈ¯É½¤·¤¿2024Ç¯12·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç0.1¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£11¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿­¤ÓÎ¨¤Ï11·î¤«¤é0.1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆß²½¤·¤¿¡£