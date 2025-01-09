¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó £¸Æü¸áÁ°£¶»þ¤´¤íÆÊÌÚ»ÔÀôÄ®¤Î¸©Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ²£ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Ë½»¤à£¸£³ºÐ¤ÎÃËÀ­¤È¡¢Æ±¤¸¤¯»ÔÆâ¤Ë½»¤àÄÌ¶ÐÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿£´£±ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ­¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¸½¾ì¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤Î¤Ê¤¤ÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ç»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£