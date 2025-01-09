¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó µîÇ¯£´·î¡¢±§ÅÔµÜ»Ô°²¾ÂÄ®¤Î¹©¾ì¤Ë¿¯Æþ¤·Å´ÈÄ£²Ëç¡¢»þ²Á¹ç¤ï¤»¤Æ£±£¸Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ±§ÅÔµÜÅì·Ù»¡½ð¤Ï£¸Æü¡¢±§ÅÔµÜ»ÔÃæÎ¤Ä®¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê£´£´¡Ë¤ò·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÃË¤ÎÂáÊá¤Ï¡¢£³ÅÙÌÜ¤Ç·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£