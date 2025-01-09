¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖEXIT¡×¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡Ê38¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡Ö¤ªÀµ·îµÙ¤ß¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·êËä¤á¤Ç¡ÊÉÙ»Î»³¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉÙ»Î»³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËºÊ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËÜ¶¿°ÉÆà¡¢23Ç¯11·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Âè1»Ò¤È¤Î²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¥í¡¼¥½¥ó±Û¤·¤ËÉÙ»Î»³¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤í