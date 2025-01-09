ÂÑ¿ÌÀ­¤Î¹â¤¤½»Âð¤Î·úÃÛ¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¡¢Âç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÃÏ¸µ¤Î¹©Ì³Å¹¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤Ç¤¹¡£ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂÑ¿ÌÀ­ÉÔÂ­¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë½»Âð¤Ï£²£°£±£¸Ç¯»þÅÀ¤ÇÁ´¹ñ¤Ë£µ£°£°Ëü¸Í¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè½µ¤Çºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸¤«¤é£³£°Ç¯¡£Âç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡×¤ÏÁ´¹ñÅª¤ÊÂÑ¿ÌÀ­¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È´ðÁÃÉôÊ¬¤ÈÃì¤òÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤°ÂÑ¿Ìµ»½Ñ¤Ê¤É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¶¦Æ±·úÃÛ»ö¶È¤òÃÏ¸µ¹©Ì³Å¹¤Ê¤É¿·¤¿¤Ë£³¼Ò¤ÈÄó·È¤·¤¿¤ÈÈ¯