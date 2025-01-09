¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤Î½»Âð¤Ç88ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç62ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÊì¿Æ¤Î»à°ø¤¬¡ÖÃâÂ©»à¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ïº£·î5Æü¡¢»°¾ò»ÔÀ¾»ÍÆüÄ®¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ä¹ÌîÍøÌÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê62¡Ë¤¬¼«Âð¤ÇÊì¤Î¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê88¡Ë¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ä¹ÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÈ¹Ô¸å¡¢¡ÖÊì¿Æ¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È