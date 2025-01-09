Ç¯Ëö¤Ë5±ß¾å¤¬¤Ã¤¿¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬¡¢Íè½µ16Æü¤«¤é¤µ¤é¤Ë5±ß¤Û¤É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£À¸³è¤ä»Å»ö¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂçÂÇ·â¤À¤í¤¦¡£¾¯¤·¤Ç¤â¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇ³Èñ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£2025Ç¯¤ÏÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥åºÆÍè¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤âÂçÉýÁý¤ÏË¾¤ßÇö¡Ä²®¸¶Çî»Ò¤µ¤ó¤¬Àâ¤¯¡ÖÀ¸³è¼Ô¤Î¿´¹½¤¨¡×¡þ¡þ¡þ¥¬¥½¥ê¥ó¤ä·ÚÌý¤Ê¤É¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ëÀÐÌý¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï