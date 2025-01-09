¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥­¥å¡¼!!¡Ù¤è¤ê¡Ö¤ë¤«¤Ã¤× ¥Ï¥¤¥­¥å¡¼!! À¾Ã« Í¼/ÅÄÃæÎ¶Ç·²ð ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àVer. ¥»¥Ã¥È¡Ú¸ÂÄêºÂÉÛÃÄÉÕ¤­¡Û¡×(8,360±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯1·î9Æü10»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£2025Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¤ë¤«¤Ã¤× ¥Ï¥¤¥­¥å¡¼!! À¾Ã« Í¼/ÅÄÃæÎ¶Ç·²ð ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àVer. ¥»¥Ã¥È¡Ú¸ÂÄêºÂÉÛÃÄÉÕ¤­¡Û¡×(8,360±ß)¡Ö¤ë¤«¤Ã¤×¡×¥·¥ê¡¼