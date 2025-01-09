¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤è¤ê¡Ö¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥½¥Õ¥Ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¥¿¡¼¥Ü¥Ð¥Ð¥¢(¾·¤­Ç­)¡×(5,500±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯1·î9Æü10»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£2025Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥½¥Õ¥Ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¥¿¡¼¥Ü¥Ð¥Ð¥¢(¾·¤­Ç­)¡×(5,500±ß)TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤è¤ê¡Ö¥¿¡¼¥Ü