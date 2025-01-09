Techstrong Group¤Ï1·î6Æü(ÊÆ¹ñ»þ´Ö)¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥Ö¥í¥°¡ÖSecurity Boulevard¡×¤Îµ­»ö¡ÖWindows LDAP Denial of Service Vulnerability (CVE-2024-49113) Alert - Security Boulevard¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Windows LDAP¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÀÈ¼åÀ­¡ÖCVE-2024-49113¡×¤ËÂÐ¤·¡¢Ãí°Õ¤ò´­µ¯¤·¤¿¡£¤³¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ÀÈ¼åÀ­¤ò°­ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ç§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹¶·â¼Ô¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹µñÈÝ¤Þ¤¿¤Ï¾ðÊó¤òÀà¼è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£Windows LDAP Denial of Service Vulne