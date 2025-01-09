Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¼çÍ×¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ ¥É¥ë±ß ½ªÃÍ158.35¹âÃÍ158.55°ÂÃÍ157.91 159.27¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 158.91Äñ¹³2 158.63Äñ¹³1 158.27¥Ô¥Ü¥Ã¥È 157.99»Ù»ý1 157.63»Ù»ý2 157.35¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥æー¥í¥É¥ë ½ªÃÍ1.0318¹âÃÍ1.0358°ÂÃÍ1.0273 1.0445¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 1.0401Äñ¹³2 1.0360Äñ¹³1 1.0316¥Ô¥Ü¥Ã¥È 1.0275»Ù»ý1 1.0231»Ù»ý2 1.0190¥í&#12