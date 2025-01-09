µîÇ¯11·î¤ËÏ«Æ¯¼Ô¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸½¶â¤ÎµëÍ¿Áí³Û¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3¡óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êª²Á¤¬¹âÆ­¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï4¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯11·î¤ËÏ«Æ¯¼Ô¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿´ðËÜµë¤ä»Ä¶ÈÂå¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¸½¶âµëÍ¿¡×¤ÎÁí³Û¤ÏÊ¿¶Ñ30Ëü5832±ß¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3¡óÁý²Ã¤·¡¢35¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Êª²Á¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·