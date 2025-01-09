¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¸À¤¦°­¼Á¤Ê¾ïÏ¢µÒ¤À¤¬¡Ä!?¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¥ß¥ó¥È(@minto_suga22)¤µ¤ó¤Ï¡¢SNS¤ä¥Ö¥í¥°¤òÃæ¿´¤Ë¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ì¡²è¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¤¹¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃ¯¡©¡×¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¯½÷À­¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼­¤á¤µ¤»¤í¡×¤Ê¤É¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¡¢°­¼Á¤Ê¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ÎÀµÂÎ¤òÆÍ¤­»ß¤á¤Æ¤¤¤¯¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£ËÜºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤ä¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ß¥ó¥È¤µ¤ó