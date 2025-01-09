― ¥À¥¦¤Ï106¥É¥ë¹â¤È3Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¡£ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¤Ë¤é¤ßÊý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ ― £Î£Ù¥À¥¦ 42635.20 ( +106.84 ) £Ó¡õ£Ð500 5918.25 ( +9.22 ) £Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ 19478.88 ( -10.80 ) ÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê4.694 ( +0.012 ) £Î£Ù(WTI)¸¶Ìý 73.32 ( -0.93 ) £Î£Ù¶â 2672.4 ( +7.0 ) £Ö£É£Ø»Ø¿ô17.70 ( -0.12 ) ¥·¥«¥´Æü·Ð225ÀèÊª (±ß·ú¤Æ)39935 ( -25 ) ¥·¥«¥´